Около 28 000 долларов потратит витебская милиция на кресла для посетителей
Закупку 222 кресел для посетителей проводит Управление внутренних дел Витебского областного исполнительного комитета.
Закупаются самоскладывающиеся кресла с мягкими сиденьями и обивкой из жаккарда. Поставить их витебским милиционерам должны до 1 августа.
Ориентировочная стоимость кресел указана в 66 600 рублей, что составляет 300 рублей за штуку. Закупается мебель для посетителей за счет республиканского бюджета.
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