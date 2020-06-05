Около 28 000 долларов потратит витебская милиция на кресла для посетителей

Сяржук Серабро • 05/6/20 21:03 • Эканоміка

Закупку 222 кресел для посетителей проводит Управление внутренних дел Витебского областного исполнительного комитета.



Закупаются самоскладывающиеся кресла с мягкими сиденьями и обивкой из жаккарда. Поставить их витебским милиционерам должны до 1 августа.

Ориентировочная стоимость кресел указана в 66 600 рублей, что составляет 300 рублей за штуку. Закупается мебель для посетителей за счет республиканского бюджета.