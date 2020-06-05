Пенсионера побившего кондуктора осудили в Витебске

Зоя Машэка • 05/6/20 14:59 • Здарэнні

62-летнего пенсионера ударившего в глаз кондуктора троллейбуса в Витебске признали виновным в хулиганстве.



Конфликт произошел 5 марта, когда в троллейбусе №4, проезжавшим мимо инфекционной больницы, пьяный пассажир нанес несколько ударов руками и ногами 51-летнему кондуктору троллейбуса. В результате потерпевший получил кровоподтеки нижнего века левого глаза и верхней губы, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья.

Суд Октябрьского района признал пенсионера виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу — хулиганстве. На основании части 1 статьи 339 УК его оштрафовали на 810 рублей (30 базовых величин), также ему придется заплатить потерпевшему 100 рублей в счет возмещения морального вреда, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Кроме того к пожилому мужчине применят принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма. Приговор уже вступил в законную силу.