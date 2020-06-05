Природа так очистилась, что в Полоцк вернулся Всеслав Чародей? Горожане уверяют, что видели на улицах волка

Сяржук Серабро • 05/6/20 13:09 • Экалогія

Животное похожее на волка удалось снять жителям одного из микрорайонов Полоцка. Неужели древний князь вернулся в свой город в образе оборотня?



В социальной сети «Вконтакте» появилось видео с предупреждением: «Будьте аккуратнее — в районе Мариненко бегает волк». Ролик снят из движущегося автомобиля, на нем видно как животное, похожее на волка или крупную собаку бежит по проезжей части вдоль тротуара, а затем сворачивает в промежуток между домами и скрывается в темноте.

Как известно полоцкому князю Всеславу Брячиславовичу в «Слове о полку Игореве» приписываются магические способности и умение оборачиваться волком: «Всеславъ князь людемъ судяше, княземъ грады рядяше, а самъ въ ночь влъкомъ рыскаше: изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя, великому Хръсови влъкомъ путь прерыскаше. Тому въ Полотскѣ позвониша заутренюю рано у святыя Софеи въ колоколы, а онъ въ Кыевѣ звонъ слыша».