В Новополоцке с пятого этажа упал мужчина, милиция уверяет, что он мыл окна

Іван Дзедушкін • 05/6/20 12:27 • Здарэнні

Утром 4 июня молодой мужчина выпал из окна одной из многоэтажек на улице Блохина в Новополоцке, он в реанимации.



По предварительной информации милиции, пожилая хозяйка квартиры попросила 36-летнего соседа помочь помыть окна на балконе. Мужчина согласился и пришел к пенсионерке со своей подругой.

Моя окна, мужчина высунулся за остекление, держась за оконную раму. Створка, за которую ухватился мужчина, оторвалась, и он упал вниз с высоты пятого этажа.

В результате падения на асфальт новополочанин получил многочисленные тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.

Новополоцкий ГОВД начал проверку по этому факту, милиционеры должны установить все обстоятельства произошедшего, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.