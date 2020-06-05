В Витебской областной клинической больнице умерла женщина, которую не могут опознать

ННВ • 05/6/20 17:43 • Здарэнні

Неизвестную женщину доставили в Витебскую областную клиническую больницу без сознания, позже она умерла.



Женщину привезли в больницу 2 июня из леса, находящегося рядом с жезнодорожной станцией «Лучеса». На вид ей 45 лет, рост около 165 сантиметров. Женщина среднего телосложения, с прямоугольным лицом, прямым носом, губами средней толщины, волосы у нее прямые, средней длинны, светлые, окрашенные.

Умершая была одета в сиреневую кофту, черную болоньевую куртку с капюшоном и укороченными рукавами, темно-синие брюки и обута в черные замшевые сапожки на шнурках с двумя замками типа «молния» по бокам.

При себе у нее черный складной автоматический зонт и пакет с личными вещами, предметами гигиены, косметикой.

По некоторым признакам женщина может быть гражданкой России или недавно приехавшей оттуда.

Всех, кому что-либо известно об умершей, просят сообщить об этом в Первомайский РОВД Витебска по следующим телефонам:

8 (0212) 376125;

8 (0212) 376102;

102.