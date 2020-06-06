В Клайпеде разгружается танкер с первой американской нефтью для НПЗ в Новополоцке

ННВ • 06/6/20 11:40 • Эканоміка

В пятницу, 5 июня, в порт Клайпеда (Литва) прибыл зарегистрированный в Либерии танкер «NS Captain», который привез 77 000 тонн сырой нефти из США для «Нафтана».



Судно вышло из Порт-Нечес в США еще 17 мая, вчера близ полуночи оно пришвартовалось у терминалов «Klaipėdos nafta». Это уже восьмой танкер с нефтью, который здесь перегружают в железнодорожные цистерны для доставки в Беларусь, но первая американская нефть.

— Такие события заслуживают отдельной записи на страницах энергетической истории. Первый груз нефти из США прекрасно иллюстрирует, что девиз бизнес-стратегии «Klaipėdos nafta» — подключение энергетических рынков — это не просто декларация на бумаге, но пример нашей реальной деятельности. Мы рады, что таким образом мы можем создать выгоды как для нашей компании, так и для наших клиентов, — приводятся в пресс-релизе компании слова гендиректора Дариуса Шиленскиса.

Днем ранее выхода этого танкера из американского порта в Новополоцк прибыл первый состав с нефтью из Саудовской Аравии. Эту нефть также вначале привезли танкером в Клайпеду.