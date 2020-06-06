В Витебске побывал Сергей Черечень: претендент на участие в президентских выборах, а также «эталонный бизнесмен и семьянин»

Сяржук Серабро • 06/6/20 20:14 • Палітыка

Сергей Черечень, который претендует на то, чтобы стать одним из кандидатов в президенты на предстоящих выборах, 6 июня побывал в Витебске.



Господин Черечень, который с 2018 года возглавляет партию «Белорусская социал-демократическая Грамада», к 11:30 приехал на пикет у пирамиды «Марко-Сити», где собирали подписи за его выдвижение.

С претендентом приехала небольшая группа поддержки, которая с помощью мегафона зазывала прохожих пообщаться с «эталонным бизнесменом и семьянином» Сергеем Черечнем и поставить подпись за его выдвижение.

Витебляне время от времени подходили к расположившимся у подножия пирамиды командам по сбору подписей, образуя небольшие очереди в несколько человек, но такого ажиотажа, как в минувшее воскресенье, или на встрече с Виктором Бабарико, не было.

Пробыв в Витебске порядка двух часов, команда Черечня двинулась в Оршу. Несколько странная логистика — если они ехали из Минска, логично было бы сделать наоборот.

Следующим из претендентов в Витебске собирается появиться Валерий Цепкало. Как рассказали «ННВ» члены его инициативной группы, он планирует посетить пикет по сбору подписей у пирамиды в понедельник 8 июня в 18:00.