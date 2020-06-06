Вышло уникальное издание о жизни и судьбе учителя Шагала витебского художника Пэна

ННВ • 06/6/20 20:57 • Культура

В хитросплетениях и загадках непростой судьбы художника, ставшего первым учителем Марка Шагала, попробовал разобраться витебский краевед Аркадий Подлипский.



Объемное исследование биографии творца называется «Жизнь и судьба художника Юрия Пэна». Фундаментальное издание альбомного формата объемом в 216 страниц размером 21х30 сантиметров содержит более 160 иллюстраций, часть из которых читатели увидят впервые.

Это первая книга, которая в популярной форме рассказывает о жизни и творчестве известного художника, основателя Витебской художественной школы, первого учителя знаменитого Марка Шагала и многих других художников и скульпторов, получивших мировое призвание.

Читатель к ней найдет много малоизвестного или вообще ранее неизвестного как о жизни художника, так и о его произведениях. Книга рассчитана на массового читателя и в первую очередь на тех, кто интересуется историей белорусского искусства и города Витебска.

Это уже третья книга витебского журналиста и краеведа Аркадия Подлипского, вышедшая в 2020 году. Ранее были изданы 11-й выпуск серии «Биография витебского дома» (Улица Ленина, 12, 14, 16) и приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне книга «Последний подвиг Веры Хоружей».