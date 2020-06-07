Байкер попал под легковушку в Орше

• 07/6/20 11:53 • Здарэнні

Вечером 5 июня в Орше столкнулись легковушка «Hyundai Santafe» и мотоцикл «Suzuki».
Байкер попал под легковушку в Орше. Фото ГАИ

ДТП произошло около 17:00 неподалеку от дома №29 на улице Мира. В результате столкновения 33-летний мотоциклист получил травмы.

Пострадавшего байкера доставили в Оршанскую городскую больницу №1 имени Семашко, а по факту дорожно-транспортного происшествия начали проверку, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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