Сяржук Серабро • 07/6/20 21:48 • Палітыка

7 июня к пикетам сборщиков подписей за выдвижение кандидатов на президентские выборы, расположившимся у пирамиды в центре Витебска, опять выстраивались очереди.



В это воскресенье здесь работали инициативные группы Бабарико, Цепкало, Козлова, Тихановской и Черечня. Безусловно, такой огромной очереди, какая неделю назад выстроилась к сборщикам Тихановской, на этот раз не было.

Наибольшая очередь, судя по видео с площадки у пирамиды, собралась у стола Валерия Цепкало — она в разное время насчитывала от нескольких десятков до полусотни человек.

Впрочем, к двум часам после обеда, летний зной разогнал все очереди, и подписаться за любого претендента можно было достаточно быстро. Некоторые горожане обходили буквально все столики и оставляли свои автографы всем подряд.

Сбор подписей за выдвижение кандидатов на пост президента уже идет 17 дней, у инициативных групп осталось время до 19 июня. Впрочем, некоторые претенденты уже заявили о том, что собрали требуемые 100 000 подписей.

На костылях и с детьми на руках — как в Витебске идут подписываться за альтернативных Лукашенко кандидатов



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