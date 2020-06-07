На костылях и с детьми на руках — как в Витебске идут подписываться за альтернативных Лукашенко кандидатов

• 07/6/20 21:48 • Палітыка

7 июня к пикетам сборщиков подписей за выдвижение кандидатов на президентские выборы, расположившимся у пирамиды в центре Витебска, опять выстраивались очереди.
На костылях и с детьми на руках — как в Витебске идут подписываться за альтернативных Лукашенко кандидатов. Фото Сергея Серебро

В это воскресенье здесь работали инициативные группы Бабарико, Цепкало, Козлова, Тихановской и Черечня. Безусловно, такой огромной очереди, какая неделю назад выстроилась к сборщикам Тихановской, на этот раз не было.

На костылях и с детьми на руках — как в Витебске идут подписываться за альтернативных Лукашенко кандидатов. Фото Сергея Серебро

Наибольшая очередь, судя по видео с площадки у пирамиды, собралась у стола Валерия Цепкало — она в разное время насчитывала от нескольких десятков до полусотни человек.

На костылях и с детьми на руках — как в Витебске идут подписываться за альтернативных Лукашенко кандидатов. Фото Сергея Серебро

Впрочем, к двум часам после обеда, летний зной разогнал все очереди, и подписаться за любого претендента можно было достаточно быстро. Некоторые горожане обходили буквально все столики и оставляли свои автографы всем подряд.

На костылях и с детьми на руках — как в Витебске идут подписываться за альтернативных Лукашенко кандидатов. Фото Сергея Серебро

Сбор подписей за выдвижение кандидатов на пост президента уже идет 17 дней, у инициативных групп осталось время до 19 июня. Впрочем, некоторые претенденты уже заявили о том, что собрали требуемые 100 000 подписей.

На костылях и с детьми на руках — как в Витебске идут подписываться за альтернативных Лукашенко кандидатов. Фото Сергея Серебро

Подростки со скейтами и велосипедами у пирамиды. Фото Сергея Серебро

На костылях и с детьми на руках — как в Витебске идут подписываться за альтернативных Лукашенко кандидатов. Фото Сергея Серебро

На костылях и с детьми на руках — как в Витебске идут подписываться за альтернативных Лукашенко кандидатов

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