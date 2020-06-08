Они увеличили его и повернули — чем отличается новый проект витебского Софийского собора?

Сяржук Серабро • 08/6/20 17:43 • Рэлігія

«ННВ» стали известны детали нового проекта копии полоцкого Софийского собора, которую хотят построить в Витебске между Двиной, Пилатовым ручьем и ТЦ «Беларусь».



Будет еще больше

Новый проект предусматривает строительство храма несколько большего по площади, чем тот, который собирались возвести в парке Партизанской славы. Так, общая площадь собор в актуальном проекте составляет 3334,71 квадратного метра, тогда ка прежде была 3110,86 квадратных метра, т.е. она увеличилась более чем на 7%.

Увеличение площади произошло на отметках -6,000 (2387,7 кв. м. вместо прежних 2226,35 кв. м.) и 0,000 (698,35 кв. м. вместо прежних 635,85 кв. м.). При этом проектная вместимость остается прежней.

Общая площадь застройки выросла еще больше: с 2572,5 квадратного метра до 3629,32 квадратного. Таким образом, новая строительная площадка будет 1,41 раза больше.

Собор повернули

Теперь витебский Софийский собор планируется построить главным фасадом на север, а алтарной частью на юг. Отметим, что у перестроенного полоцкого Софийского собора ориентация противоположная — алтарь на северной стороне, а фасад на южной.

В прежнем проекте собор был традиционно для православной ориентирован алтарем на восток. Сейчас, похоже, решили отступиться от традиции, ради удобства входа в храм.

Православная культовая постройка не заденет еврейского кладбища

Некоторые горожане опасались, что строительство развернется на месте, где находилось еврейское кладбище. Плиты с него можно найти до сих пор, а время от времени дожди вымывают человеческие кости. Это кладбище, судя по всему, начали сносить еще до войны.

Однако, судя по схеме посадки, православный собор будет отделен от места, где были еврейские захоронения, руслом Пилотова ручья — он вписан в участко, ограниченный с юга этим ручьём, с запада — Двиной, а с востока — существующей застройкой торгового центра.

Снизу трапезная, сверху копия храма XI века

Разделение объемов здания остается таким же, как и в прежнем проекте. Внизу предполагают разместить функциональные помещения: зал для торжественных приемов, трапезную с кухней, гардеробы, уборные для посетителей. Верхняя часть по задумке проектантов должна изначальный воссоздавать вид Софийского собора в Полоцке, как его представляют современные исследователи.

Стены собираются соорудить из полнотелого кирпича, обложив снаружи плинфой. Крышу собора покроют медью, а вот купола будут из нитрида титана — под цвет золота.

Презентация проекта в пятницу

Напомним, что информация о том, для проект строительства Софийского собора в Витебске обрел вторую жизнь и площадка будет находится в районе ТЦ «Беларусь», рассказал Виктор Николайкин на встрече с жителями Витебска год назад.

Теперь на сайте горисполкома размещены информационные материалы о новом проекте собора. С завтрашнего дня начинается обсуждение архитектурно-планировочной концепции эскиза строительства объекта «Софийский собор в г. Витебске», графические и текстовые материалы должны быть размещены в холле Успенского собора. Презентация проекта пройдет там же четверг, 11 июня, с 10:00 до 11:00.

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