Они увеличили его и повернули — чем отличается новый проект витебского Софийского собора?

• 08/6/20 17:43 • Рэлігія

«ННВ» стали известны детали нового проекта копии полоцкого Софийского собора, которую хотят построить в Витебске между Двиной, Пилатовым ручьем и ТЦ «Беларусь».
Вид на будущий Софийский собор в Витебске с севера

Будет еще больше

Новый проект предусматривает строительство храма несколько большего по площади, чем тот, который собирались возвести в парке Партизанской славы. Так, общая площадь собор в актуальном проекте составляет 3334,71 квадратного метра, тогда ка прежде была 3110,86 квадратных метра, т.е. она увеличилась более чем на 7%.

Увеличение площади произошло на отметках -6,000 (2387,7 кв. м. вместо прежних 2226,35 кв. м.) и 0,000 (698,35 кв. м. вместо прежних 635,85 кв. м.). При этом проектная вместимость остается прежней.

Вид на будущий Софийский собор в Витебске с юга

Общая площадь застройки выросла еще больше: с 2572,5 квадратного метра до 3629,32 квадратного. Таким образом, новая строительная площадка будет 1,41 раза больше.

Собор повернули

Теперь витебский Софийский собор планируется построить главным фасадом на север, а алтарной частью на юг. Отметим, что у перестроенного полоцкого Софийского собора ориентация противоположная — алтарь на северной стороне, а фасад на южной.

В прежнем проекте собор был традиционно для православной ориентирован алтарем на восток. Сейчас, похоже, решили отступиться от традиции, ради удобства входа в храм.

Православная культовая постройка не заденет еврейского кладбища

Некоторые горожане опасались, что строительство развернется на месте, где находилось еврейское кладбище. Плиты с него можно найти до сих пор, а время от времени дожди вымывают человеческие кости. Это кладбище, судя по всему, начали сносить еще до войны.

Вид на будущий Софийский собор в Витебске от Двины

Однако, судя по схеме посадки, православный собор будет отделен от места, где были еврейские захоронения, руслом Пилотова ручья — он вписан в участко, ограниченный с юга этим ручьём, с запада — Двиной, а с востока — существующей застройкой торгового центра.

Снизу трапезная, сверху копия храма XI века

Разделение объемов здания остается таким же, как и в прежнем проекте. Внизу предполагают разместить функциональные помещения: зал для торжественных приемов, трапезную с кухней, гардеробы, уборные для посетителей. Верхняя часть по задумке проектантов должна изначальный воссоздавать вид Софийского собора в Полоцке, как его представляют современные исследователи.

План размещения Софийского собора в Витебске

Стены собираются соорудить из полнотелого кирпича, обложив снаружи плинфой. Крышу собора покроют медью, а вот купола будут из нитрида титана — под цвет золота.

Презентация проекта в пятницу

Напомним, что информация о том, для проект строительства Софийского собора в Витебске обрел вторую жизнь и площадка будет находится в районе ТЦ «Беларусь», рассказал Виктор Николайкин на встрече с жителями Витебска год назад.

Вид на Витебск от Софийского собора

Теперь на сайте горисполкома размещены информационные материалы о новом проекте собора. С завтрашнего дня начинается обсуждение архитектурно-планировочной концепции эскиза строительства объекта «Софийский собор в г. Витебске», графические и текстовые материалы должны быть размещены в холле Успенского собора. Презентация проекта пройдет там же четверг, 11 июня, с 10:00 до 11:00.

Нужен ли Витебску Софийский собор?

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1 каментар

  1. Пантелеймон Голодед  
    8/Чэрвень/2020 у 21:14

    Ещё больше офисов по продаже опиума для народа! 🙄

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