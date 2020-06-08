В Полоцком районе выявлено 259 случаев CODVID-19. Сейчас болеют более 100 человек

ННВ • 08/6/20 13:13 • Здароўе

За неделю в Полоцке и Полоцком районе добавилось 57 новых случаев заражения людей коронавирусом.



Если 1 июня в регионе было лабораторно подтверждено 202 таких случая, то 8 июня уже 259. При этом, как сообщает «Полацкі веснік», выздоровел пока только 151 человек. Таким образом, на сегодня там остается 108 активных случаев, при условии, если не было летальных исходов.

К сожалению, издание не дает статистики по таким случаям, а приводит общее количество пациентов с пневмонией, лечащихся стационарно. Таких больных в Полоцком районе 102, 2 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Минздрав сегодня сообщил о том, что в Беларуси коронавирусом были заражены 49 453 человека. 23 880 пациентов выздоровели, а 276 больных умерли.