В Витебске пожарные спасли пенсионерку, жившую над загоревшейся квартирой

ННВ • 08/6/20 11:19 • Здарэнні

Утром 7 июня в Витебске на Смоленской улице произошел пожар в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома. Пострадала пенсионерка, жившая этажом выше.



В 8:58 спасателям позвонили и сообщили о пожаре в одной из квартир дома №11 корпус 2. Прибывшие на вызов подразделения пожарных обнаружили, что из окон квартиры на четвертом этаже валит дым. 50-летнего хозяина жилья дома не было.

Из квартиры на пятом этаже, расположенной над загоревшейся, пожарные вывели 62-летнюю пенсионерку. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи женщину госпитализировали в больницу с отравлением продуктами горения.

Огнем в комнате горевшей квартиры повреждено имущество, закопчены стены и потолок. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.