В Витебске пожарные спасли пенсионерку, жившую над загоревшейся квартирой
Утром 7 июня в Витебске на Смоленской улице произошел пожар в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома. Пострадала пенсионерка, жившая этажом выше.
В 8:58 спасателям позвонили и сообщили о пожаре в одной из квартир дома №11 корпус 2. Прибывшие на вызов подразделения пожарных обнаружили, что из окон квартиры на четвертом этаже валит дым. 50-летнего хозяина жилья дома не было.
Из квартиры на пятом этаже, расположенной над загоревшейся, пожарные вывели 62-летнюю пенсионерку. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи женщину госпитализировали в больницу с отравлением продуктами горения.
Огнем в комнате горевшей квартиры повреждено имущество, закопчены стены и потолок. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
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