Виртуальный ухажер обещал витеблянке чемодан золота и чек на миллион долларов, доверчивая женщина лишилась 4000 евро

Іван Дзедушкін • 08/6/20 12:03 • Здарэнні

Более 4000 евро лишилась 52-летняя жительница Витебска, поверившая. Что за ней через интернет ухаживает ветеран войск НАТА, служащий в миротворческом контингенте ООН.



Некий Джеймс уверял доверчивую витеблянке, что служит в «горячей точке». Через месяц после общения он попросил белоруску помочь деньгами его сыну с дочкой, так как те будто бы переезжали на учебу в другой город, а сам военный в это время якобы находился в горах Афганистана.

Женщина поверила виртуальному миротворцу и перевела 300 долларов, причем ее не смутило то, что дети у американского военного жили в ЮАР. После этого ухажёр открыл витеблянке «тайну» о том, что у него есть чемодан с золотом на сумму примерно в миллион долларов и примерно столько же чеком.

Конечно же «американец» предложил отправить эти богатства для лучшей сохранности в спокойную Беларусь. Для переправки двух миллионов долларов он сначала попросил у витеблянки 1500, а потом еще 2500 евро. Представив себя супругой отставного военного с таким капиталом наивная женщина побежала за кредитом, как требуемой суммой не владела.

Чемоданы с золотом еще не пришли в Витебск, а уже в феврале «бойцу миротворческих сил» потребовались деньги на лечение ранения, полученного почему-то в Сирии, а не Афганистане. В результате женщина отправила на его счет свою зарплату.

Только когда «выздоравливающий» ухажер начал снова клянчить деньги, белоруска заподозрила неладное и пошла в милицию. К этому времени на вирутальный роман с незнающим слов любви старым солдатом 626 долларов и 3800 евро, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Увы, это далеко не первый случай, когда «купившись» на красивые слова и обещания, жительницы Витебска тратят на виртуальных заморских ухажеров не только сбережения, но и залазят в долги. Так, в 2019 году 48-летняя витеблянка перевела мнимому лётчику с Гавайских островов 18 000 долларов, а в 2017 году сразу две жительницы Орши стали жертвами некоего моряка.