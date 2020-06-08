Витебская афиша с 8.6.2020 по 14.6.2020 года

Ульяна Церашкова • 08/6/20 23:00 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 8 по 14 июня 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

8.06–10.06

"Приди ко мне". Триллер, Ирландия, Бельгия, США, 18+ (20:00, 21:45). Цена: 5,70–6,60.

"Ходящий замок". Анимация, Япония, 6+ (11:10 – только 6.06 и 7.06; 13:20, 15:30, 17:45; 9:45, 14:15). Цена: 5,70–6,60.

"Букшоп". Драма, Великобритания, Испания, Германия, 12+ (21:10). Цена: 5,70–6,60.

"Обещание на рассвете". Драма, Франция, Бельгия, 16+ (16:35). Цена: 6,30–7,10.

"Вокс Люкс". Драма, США, 18+ (19:00). Цена: 5,70–6,60.

"Ржев". Военная драма, Россия, 16+ (12:00). Цена: 4,70–5,50.

11.06–17.06

"Где-то во времени". Детектив, мелодрама, фантастика, США, 12+ (17:10). Цена: 5,70–6,60.

"Почти знамениты". Комедия, Великобритания, 16+ (19:15). Цена: 5,70–6,60.

"Ловушка разума". Триллер, фантастика, США, 16+ (19:00). Цена: 5,70–6,60.

"Страшные истории для рассказа у костра". Ужасы, Казахстан, Украина, 18+ (21:20). Цена: 5,70–6,60.

"Соник в кино". Фантастика, США, Япония, Канада, 6+ (8:40 – только 13.06 и 14.06; 10:30 – только 13.06 и 14.06; 12:40, 17:20; 15:10). Цена: 4,70–5,50.

"Космическое приключение". Анимация, Китай, 6+ (10:40 – 13.06 и 14.06). Цена: 1,50.

"Птичий дозор". Анимация, Германия, США, 6+ (15:40). Цена: 1,50.

"Приди ко мне". Триллер, Ирландия, Бельгия, США, 18+ (20:45). Цена: 5,70–6,60.

"Ржев". Военная драма, Россия, 16+ (13:00). Цена: 4,70–5,50.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (есть бесплатный доступ в интернет через беспроводную сеть Wi-Fi)

8.06–10.06

"Приди ко мне". Триллер, Ирландия, Бельгия, США, 18+ (21:30; 19:10 (удл.). Цена: 5,70–6,60.

"Ходящий замок". Анимация, Япония, 6+ (12:40). Цена: 5,70–6,60.

"Букшоп". Драма, Великобритания, Испания, Германия, 12+ (14:50). Цена: 5,70–6,60.

"Обещание на рассвете". Драма, Франция, Бельгия, 16+ (12:30; 21:00). Цена: 6,30–7,10.

"Вокс Люкс". Драма, США, 18+ (19:20). Цена: 5,70–6,60.

"Ржев". Военная драма, Россия, 16+ (17:00). Цена: 4,70–6,60.

"Бальное платье". Драма, мелодрама, Беларусьфильм, 12+, DVD (9:00 – кроме 6.06 и 7.06). Цена: 1,50.

11.06–17.06

"Почти знамениты". Комедия, Великобритания, 16+ (21:20). Цена: 5,70–6,60.

"Где-то во времени". Детектив, мелодрама, фантастика, США, 12+ (15:25). Цена: 5,70–6,60.

"Ловушка разума". Триллер, фантастика, США, 16+ (21:00). Цена: 5,70–6,60.

"Страшные истории для рассказа у костра". Ужасы, Казахстан, Украина, 18+ (19:40). Цена: 5,70–6,60.

"Соник в кино". Фантастика, США, Япония, Канада, 6+ (14:10, 17:45). Цена: 4,70–5,50.

"Космическое приключение". Анимация, Китай, 6+ (13:45; 16:10). Цена: 1,50.

"Птичий дозор". Анимация, Германия, США, 6+ (12:10). Цена: 1,50.

"Ледяная принцесса". Анимация, Германия, Канада, 6+ (12:30). Цена: 1,50.

"Приди ко мне". Триллер, Ирландия, Бельгия, США, 18+ (19:10 удл.). Цена: 5,70–6,60.

"Ржев". Военная драма, Россия, 16+ (17:00). Цена: 4,70–5,50.

"Киндервилейское привидение". Приключения, Беларусьфильм, 0+ (9:00). Цена: 1,50.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Основатель". Драма, биография, история, США, 12+.

"Танцовщик". Документальный, Россия, Великобритания, США, Украина, 16+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

Спектакли онлайн https://vk.com/kolasauski

13.06 (18:00) «Матылёк... Матылёк...». Меладрама. Камерная сцэна.

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Вся жизнь в свете рампы». Выставка, посвященная жизни и творчеству Светланы Окружной.

«Сказки нашего клуба». Выставка народного клуба художников-любителей «Контур».

Экскурсии онлайн https://www.youtube.com/channel/UCqDFEajTAvXEf-wehkdegrA/videos

"Маршалы Победы". Военно-историческая миниатюра из коллекции И. Горбунова (до 6.07).

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

Акварель Феликса Гумена.

Выставка работ из фондов музея.

“Реквием”. Живопись участника войны заслуженного деятеля искусств БССР Александра Соловьева.

“Великая Отечественная война в портретах ее участников” (из фондов УК “ВОКМ”), до 31.06.

“Память фронтовых дней”. Работы В.С. Рогаля (из фондов УК “ВОКМ”), до 30.06.

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Я рисую город». Выставка детского творчества (до 7.09).

«Маршалы Победы». Выставка исторической миниатюры И. В. Горбунова (до 6.07).

"Лениниана в собрании И. Галькевича". Мини-выставка памятных медалей.

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

“Рисуют мальчики войну”. Детские работы на тему войны.

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 58-48-94

«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (до 20.01).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Музей онлайн: https://www.youtube.com/watch?v=iBH_F4VVJOg&feature=youtu.be

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Генриха Манделя.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

Выставки онлайн на сайте https://zolotoe.by

«Скарбніца старажытнага горада». Выстава гарадскога клуба майстроў (8.06– 8.07).

«Оттенки души». Живопись Светланы Мишурной.

"Скарбніца старажытнага горада". Выставка городского клуба мастеров

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М.Ф. Шмырева.

«Афганистан». Выставка фотографий В. Белоуса.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

«Просмотр». Выставка Александра Демидова.

Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина

ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

«Неожиданное» Выставка работ доцента кафедры дизайна и моды ВГТУ Татьяны Маклецовой.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

11:00–17:00 (чт. – вс.) Дни массового отдыха горожан. Работает прокат спортинвентаря, комплекс аттракционов.

Битлз-клуб «Чердачок»

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

8.06, 10.06, 12.06 (20:00) Кинопоказы.