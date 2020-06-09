Четыре человека пострадали в результате столкновения двух легковушке под Витебском

Іван Дзедушкін • 09/6/20 11:52 • Здарэнні

Два «Volkswagen» столкнулись под Витебском, в больницу попали четыре человека.



8 июня около 11:33 на автодороге Р-49 неподалеку от деревни Городняны Витебского района произошло столкновение «Volkswagen Passat» и «Volkswagen Golf II». Обе легковушки сильно пострадали, и в них оказались заблокированы люди.

В салоне «Volkswagen Passat» зажало водителя и двух пассажиров, а в «Volkswagen Golf II» — водителя. Освободить их смогли только спасатели, которым пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

После осмотра бригадой скорой помощи четверых пострадавших доставили в больницу, где их госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщается пресс-службой МЧС.