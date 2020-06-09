Превышение допустимой концентрации диоксида азота зафиксировано в Витебске

ННВ • 09/6/20 23:17 • Экалогія

Начало лета в Витебске ознаменовалось превышением норм содержания в воздухе диоксида азота.



1 июня в 13:00 при замере в районе улицы Максима Горько концентрация диоксида азота превышала норматив качества в 1,3 раза. При этом в городе аблюдался северо-восточный ветер скоростью 4 метра в секунду, температура воздуха составляла +9,3 °С, а относительная влажность – 70%.

Справочно:

Диоксид азота применяется при производстве различных кислот, а кроме того, используется как окислитель в ракетном топливе. Это вещество — ядовитый газ красно-бурого цвета не имеющий запаха.