Синоптики обещают на завтра жару и грозы. Объявлен оранжевый уровень опасности

ННВ • 09/6/20 23:32 • Экалогія

Завтра, 10 июня, в Витебской области ожидается сильная жара и кратковременные дожди с грозами.



В среду на большей части Беларуси ожидаются грозы, в дневные часы при грозах в отдельных районах возможно шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду, град и сильные ливни. Днем по восточной половине Витебской области максимальная температура воздуха достигнет +30 +32 градусов по Цельсию.

9 июня столбик термометра в Витебске поднялся до 30,4 градусов выше нуля. Это всего на 0,8 градуса меньше суточного рекорда, установленного в 1999 году.