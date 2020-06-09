Уголовное дело возбудили в отношении двух новополочан, снявших недостающие элементы декора для своей «BMW» с чужих авто

Іван Дзедушкін • 09/6/20 12:14 • Крымінал

Двое парней из Нополоцка приехали в Витебск, чтобы добыть логотип «BMW» для своей машины и попали за решетку.



У одного из владельцев «бумера» отвалилась и потерялась эмблема. Тогда 25-летний и 30-летний жители Новополоцка решили позаимствовать деталь с чужого авто, однако, чтобы не иметь проблем в родном городе, отправились на поиски заветного логотипа в областной центр.

Поужинав в «McDonalds» и дождавшись темноты, новополочане стали искать подходящие машины. Кроме эмблемы молодые люди также сняли декоративный спойлер и решетку радиатора.

Утром владельцы поврежденных авто обратились в милицию и двух друзей вскоре задержали. В их отношении возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.