Уже почти 400 случаев заражения коронавирусом в одном Новополоцке, количество активных случаев выросло на 25,9%

ННВ • 09/6/20 14:16 • Здароўе

К 8 июня в Новополоцке общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 396 человек.



Таким образом, заболеваемость COVID-19 в городе на данный момент составляет 4 человека 1000 населения. Количество активных случаев в Новополоцке выросло со 104 пациентов перед выходными, до 133 — 33 из них находятся в больнице, а остальные лечатся амбулаторно.

По данным сайта «Новополоц Сегодня» в городе выздоровел 241 человек, который болел коронавирусной инфекцией. То есть разница между общим числом заразившихся, активными случаями и выздоровевшими пациентами сейчас составляет 22 человека.

Если это летальные исходы, то смертность от COVID-19 по отношению к выздоровевшим пациентам в Новополоцке составляет 9,1%, а к общему количеству заразившихся — 5,5%.

Как сообщали «ННВ» в Полоцке и Полоцком районе к понедельнику выявили 259 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, в целом на Полоччине зафиксировано уже 653 случая COVID-19.

В Беларуси по данным Минздрава на сегодняшний день зарегистрировано 50 265 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 24 506 человек, а умерли 282 пациента.