Валерий Цепкало заявил, что собрал уже почти 120 000 подписей и пообещал открыть в Витебске хаб лоукостеров

Сяржук Серабро • 09/6/20 0:41 • Палітыка

О том, что собраны почти 120 000 подписей, Валерий Цепкало заявил на встрече с членами инициативной группы в Витебске.



На встречу с очередным претендентом в кандидаты на президентских выборах, не смотря на начало рабочей недели, собралось более 200 человек. В отличие от Виктора Бабарико Валерий Цепкало это мероприятие проводил на открытом воздухе, у пирамиды торгового центра «Марко-Сити», где сконцентрированы пикеты по сбору подписей.

Примечательно, что политик использовал беспроводную гарнитуру, закрепленную на голове, а не традиционный микрофон. С помощью усиливающий аппаратуры господин Цепкало достаточно пространно изложил свое видение будущего Беларуси.

По словам претендента будущее Беларуси за наукоемкой высокотехнологичной экономикой. Неэффективные, по его мнению, крупные белорусские предприятия Цепкало, став президентом, собирается распродать, а вырученные от этого средства, как и сэкономленные на их дотировании, вложить в развитие инфраструктуры и образования.

Недавно построенную в Беларуси атомную электростанцию Валерий Цепкало собирается как можно скорее закрыть, так как не видит возможности продавать вырабатываемую ей электроэнергию. При этом он надеется, то деньги, чтобы рассчитаться с россиянами за строительство для Беларуси в ЕС найдут литовцы, лишь бы не иметь на границе ядерный объект. Честно говоря, это несколько смахивает на шантаж…

Что касается Витебска, то для увеличения его туристической привлекательности как культурной столицы Беларуси, претендент на президентский пост, в случае своего избрания, пообещал открыть первый хаб лоукостеров именно в витебском аэропорту.

Хотя Валерий Цепкало явно сторонник русского мира, к которому относит и Франциска Скорину с Симеоном Полоцким, а идеалом политика-реформатора для него является министр внутренних дел Российской Империи Петр Столыпин, когда разговор заходит об экспертах в сфере экономики, образования или строительства, политик апеллирует к Западу — Финляндии, Франции или Италии.

Под конец встречи, которая длилась более двух часов, Валерий Цепкало заявил, что его команда уже собрала около 120 000 подписей. Более того, вполне возможно, по оценкам политика, что сегодня этот рубеж даже пройден.

Между тем члены инициативной группы жаловались Цепкало, что не имеют юридической поддержки от штаба и вынуждены за юридическими консультациями обращаться к членам инициативной группы Бабарико. В технологическом плане основатель белорусского Парка высоких технологий также проигрывает банкиру — например стрима встречи в Витебске на его канале в YouTube не было.