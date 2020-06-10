Как международный экстренный номер и латвийские спасатели помогли выручить туристов, попавших в грозу на Освейском озере

ННВ • 10/6/20 13:47 • Турызм

У пары, приехавшей отдыхать на Освейское озеро в грозу начало заливать лодку, а сильный ветер не позволял причалить к берегу. Туристы набрали 112 и попали в экстренную службу Латвии, что произошло дальше?



Это произошло 9 июня, в 19:30 латвийская сторона сообщила о терпящих бедствие в белорусский Республиканский центр управления и реагирования МЧС.

Информацию немедленно передали спасателям в Верхнедвинский район. Мужчину и женщину на надувной лодке удалось найти в 5 километрах от берега, рядом с расположенным в центре озера островом.

Спасатели доставили туристов на берег и передали их бригаде сокрой медицинской помощи. Парочка рассказала, что во время плавания начался дождь, усилился ветер, поднялась волна и вода начала попадать в лодку.

Когда они набрали 112, то оказалось, что лодка находится в зоне действия латвийского сотового оператора и вызов, благодаря тому, что в наших странах применяется единый экстренный номер, попал диспетчерам спасателей этой страны.

Благодаря установленным механизмам взаимодействия между Беларусью и Латвией информация немедленно поступила белорусским спасателям. Более того — звонок терпящих бедствие переадресовали напрямую в МЧС Беларуси, сообщает пресс-служба ведомства.