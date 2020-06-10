Молния сожгла гараж и сарай в Докшицком районе. Фото + видео

ННВ • 10/6/20 15:04 • Здарэнні

Во время грозы 9 июня в молния ударила в гараж на одном из подворий в агрогородке Парафьяново Докшицкого района, строение загорелось.



Когда на вызов приехал пожарные, он обнаружили, что кроме гаража уже горит и сарай. 63-летняя хозяйка усадьбы во время удара молнии находилась дома, пенсионерка не пострадала.

Огонь полностью уничтожил гараж, в сарае в результате пожара уничтожена крыша, повреждены стены и имущество, сообщается пресс-службой МЧС.