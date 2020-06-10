Молния убила 82-летнего велосипедиста в Миорском районе

Зоя Машэка • 10/6/20 17:02 • Здарэнні

82-летний пенсионер погиб от удара молнией на территории одного из садовых товариществ в Миорском районе.



Престарелого мужчину обнаружили без признаков жизни в 13:25. Приехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что мужчина, вероятно, погиб от поражения молнией, о чем говорят следы на теле и одежде.

Предположительно дедушка шел возле своего участка и вел в руках велосипед во время грозы, когда его ударила молния.Медработники констатировали смерть дачника.

Работа на месте происшествия продолжается, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СК.