Температурный рекорд побит в Витебске

Сяржук Серабро • 10/6/20 16:47 • Экалогія

10 июня к 15:00 температура воздуха в Витебске поднялась до +31,7 °C, побив суточный температурный рекорд.



Рекорд максимума температуры, установленный в этот день в 1999 году, превышен на 1,1 градуса. В тот год рекордная жара стояла три дня с 8 по 10 июня.

Абсолютный рекорд для июня в Витебске составляет +33,2 °C, впервые такая температура в этот месяце была зафиксирована 27 июня 2016 года, а повторно — 12 июня прошлого года.