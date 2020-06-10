Температурный рекорд побит в Витебске
10 июня к 15:00 температура воздуха в Витебске поднялась до +31,7 °C, побив суточный температурный рекорд.
Рекорд максимума температуры, установленный в этот день в 1999 году, превышен на 1,1 градуса. В тот год рекордная жара стояла три дня с 8 по 10 июня.
Абсолютный рекорд для июня в Витебске составляет +33,2 °C, впервые такая температура в этот месяце была зафиксирована 27 июня 2016 года, а повторно — 12 июня прошлого года.
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