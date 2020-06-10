В Витебске можно купаться в 8 местах, а по области осталось всего 85 пляжей

Сяржук Серабро • 10/6/20 23:42 • Турызм

В этом году в Витебске 8 мест для массового отдыха — на одно больше, чем в прошлом году, а вот в целом по области их стало на 7 меньше.



Количество официальных мест для купания в Витебской области сокращается второй год: в 2018 году их было 101, в 2019 — 92, а в этом осталось только 85.

В Витебске для отдыха горожан у воды предусмотрены следующие места:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии (парк в Мазурино), река Двина;

Район водозабора № 1, река Витьба;

Парк 1000-летия, река Двина;

Районе моста имени Блохина, река Двина;

Парк Победителей, река Двина;

Парк Фрунзе, река Двина;

Река Витьба (в районе моста Юбилейный по проспекту Людникова);

Сокольники (в районе котельной «Южная»), искусственный водоем.

Часть из этих локаций вызывают вопросы, например, каким образом можно отдыхать на Двине в парке Фрунзе или тем более в парке 1000-летия.

Самыми бедными на пляжи — всего по одному месту — в этом году оказались Бешенковичский и Витебский районы. По два пляжа в Браславском (sic!), Городокском, Дубровенском, Россонском, Сенненском, Толочинском, Ушачском, Чашникском и Шарковщинском районах. То есть в половине районов Витебской области смогли обустроить всего по одному или два пляжа, в том числе — в славящейся своими озерами Браславщине.

Лидерами по количеству мест третий год отдыха у воды являются Верхнедвинский район, оборудовавший 10 пляжей, и Глубокский район. где их 9.

На 85 пляжах Витебской области по информации Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей средыустроено 88 автостоянок (1,03 на пляж) и оборудовано 116 общественных туалетов (1б36 на пляж), а также установлено 566 контейнеров для мусора (6,66 на пляж).