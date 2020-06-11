Изнасиловал и расчленил — жителя Витебска, убившего минчанку, вычислили по маркировке на продуктах

Іван Дзедушкін • 11/6/20 14:57 • Крымінал

26-летний иностранец, живший в Витебске, переду убийством минчанки, чьи руки нашли в Свислочи в начале года, изнасиловал ее. Парню грозит расстрел.



Напомним, что 2 января в Минске в реке нашли спортивную сумку с женскими руками. Через несколько дней в милицию обратился мужчина, заявивший, что его 37-летняя сестра, живущая в Минске, долго не выходит на связь. В квартире минчанки следственно-оперативная группа обнаружила ее растерзанное тело.

Также в жилище следователи нашли продукты и алкоголь, по маркировке на которых удалось установить магазин, где их приобрели. С помощью видеозаписей с камер наблюдения было установлено, что незадолго до гибели минчанка побывала там в компании с мужчиной.

После этого по подозрению в убийстве в Витебске задержали 26-летнего молодого человека. Милиция сообщила, что он иностранный гражданин.

Как выяснили следователи, 28 декабря пара сначала выпивала, а затем мужчина изнасиловал женщину, а также совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

После этого он задушил свою знакомую. А затем, чтобы скрыть преступление, расчленил тело в ванной, и, упаковав руки в спортивную сумку, выбросил их в Свислочь.

После этого парень вернулся в квартиру минчанки, собрал свое вещи вещи и сбежал в Витебск.

Во время допросов подозреваемый неоднократно менял показания, пытаясь таким образом избежать ответственности за совершенные преступления против половой неприкосновенности и половой свободы. Но при этом обвиняемый не отрицал, что убийство совершил именно он во время конфликта.

Однако согласно исследованиями биологических материалов, заключением генетической экспертизы, результатами судебно-медицинской экспертизы о характере травм на теле потерпевшей было установлено, что перед убийством женщина была изнасилована. Всего по этому делу было проведено более 35 экспертиз.

В результате молодому человеку предъявили обвинения в изнасиловании (часть 3 статьи 166 УК), насильственных действиях сексуального характера (часть 3 статьи 167 УК) и убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера (пункт 7 части 2 статьи 139 УК), сообщает пресс-служба СК.

Расследование этого уголовного дела завершено, его материалы уже переданы прокурору для направления в суд. Подозреваемого до суда продолжат содержать под стражей.