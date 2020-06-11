Ночью произошел пожар в магазине «Евроопт» на Московском проспекте

ННВ • 11/6/20 12:48 • Здарэнні

Холодильник и часть товара сгорели в магазине «Евроопт», расположенном в здании №60а на Московском проспекте в Витебске в ночь с 10 на 11 июня.



В 0:45 в магазине сработала автоматическая пожарная сигнализация. По системе передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» спасатели получили сообщение по пожаре в магазине.

В это время в магазине был только сторож, когда сработала сигнализация, он пошел осматривать торговые помещения и обнаружил, что в подвале загорелся холодильника. В магазине автоматически включилась система дымоудаления и установка спринклерного пожаротушения.

Когда приехали пожарные, в подвальных помещениях наблюдалось сильное задымление. Они ликвидировали пожар, никто не пострадал. Эвакуация не проводилась.

Огнем в результате пожара уничтожен холодильник, стеллаж, поврежден товар, закопчены стены и потолок, сообщается пресс-службой МЧС.