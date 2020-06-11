Переработку американской нефти начали в Беларуси — первые цистерны с баррелями Трампа прибыли на НПЗ в Новополоцк

ННВ • 11/6/20 23:26 • Эканоміка

Впервые за свою историю завод «Нафтан» в Новополоцке начал переработку американской нефти.



Как сообщали «ННВ», 5 июняв Клайпеду пришел танкер «NS Captain», который привез 77 000 тонн сырой нефти из США для Беларуси.

11 июня первый железнодорожный состав с американской нефтью прибыл в Новополоцк, пишет «Вестник Нафтана». НПЗ планирует, что в течение 10 дней получит около 40 тонн этой нефти.

Специлисты завода выяснили, что нефть из США, а она сланцевого происхождения, своими качественными характеристиками не уступает российской нефти сорта Urals, а по некоторым показателям даже превосходит ее.