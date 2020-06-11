Школьница застряла головой в детской горке в Полоцке, спасателям пришлось применять гидравлический инструмент. Видео
Девятилетняя девочка защемила голову в перилах горки на детской площадке в Полоцке.
Вечером 10 июня спасатели получили сообщение о том, что в помощи нуждается ребёнок, у которого голова застряла между перилами аттракциона.
Оказалось, что школьница каталась с горки на детской площадке во дворе одного из домов на улице Волгина и не смогла пролезть между перилами, защемив там голову.
Спасатели смогли освободить девочку, применив ручной гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Медицинская помощь ребенку не потребовалась, сообщается пресс-службой МЧС.
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