Еще один пожар из-за молнии — в Поставах загорелся сарай
11 июня во время грозы молния ударила в сарай на одном из подворий по Пролетарской улице в Поставах.
Сообщение о пожаре спасатели получили в 22:31. Огнем в сарае была повреждена крыша и потолок, сообщает пресс-служба МЧС.
За день до этого молния сожгла гаража в агрогородке Парафьяново Докшицкого района, более того — от гаража загорелся стоящий рядом сарай, он получил повреждения.
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