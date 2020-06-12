Еще один пожар из-за молнии — в Поставах загорелся сарай

ННВ • 12/6/20 12:30 • Здарэнні

11 июня во время грозы молния ударила в сарай на одном из подворий по Пролетарской улице в Поставах.



Сообщение о пожаре спасатели получили в 22:31. Огнем в сарае была повреждена крыша и потолок, сообщает пресс-служба МЧС.

За день до этого молния сожгла гаража в агрогородке Парафьяново Докшицкого района, более того — от гаража загорелся стоящий рядом сарай, он получил повреждения.