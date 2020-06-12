Лукашенко заявил, что в благоустройстве дворов должны участвовать горожане, а плохое состояние подъездов — порой вина жильцов

ННВ • 12/6/20 13:33 • Грамадства

Во время сегодняшнего визита в Полоцк Александр Лукашенко подверг критике службу 115, а также высказался за то, чтобы в благоустройстве дворов и населенных пунктов занимались сами жители.



В связи с критикой по поводу недостаточного благоустройства дворов и населенных пунктов, глава государства выссказал мысль о том, что в этом вопросе важно участие не только властей с привлечением бюджетных средств, но и инициативное участие самих граждан.

Кроме того, он отметил, что в плохом состоянии подъездов многоквартирных домах, порой виноваты сами жильцы, которые потом жалуются на ненадлежащее содержание подъездов.

При этом Александр Лукашенко считает необоснованной критику мероприятий по уборке Полоцка, которые городские службы активно проводили перед его приездом:

— Есть оригиналы, которые переживают за то, что накануне приезда президента пришлось город «вылизать» — подмести улицы, покрасить скамейки… Есть такие, небольшое количество людей: все, что хорошо - плохо, что плохо - тоже плохо. Я, приехав сюда, увидев чистый и аккуратный город, с собой его не увезу. Это все останется здесь. Поэтому не волнуйтесь, жители родного Полоцка, ничего не увезем.

А вот работа не так давно созданной службы 115 подверглась критике высшего должностного лица государства:

*— Много нареканий на работу недавно созданной службы 115. Это как скорая помощь. Это правильное было решение. И эту службу надо иметь независимо от ЖКХ. Эта служба должна находиться в райисполкоме, где-то в другой организации, куда поступают все жалобы от населения. Набрал номер 115 - тебе диспетчер ответил, зафиксировал жалобу, отдал исполнителю, и проконтролировала эта служба, как исполняется поручение. Хорошая система, но нареканий много.

Разобраться со службой поручено правительству: «Чтобы здесь не было формализма, чтобы она работала как скорая помощь», — дал наказ Лукашенко.

Визит Александра Лукашенко в Полоцк был посвящен теме ЖКХ. Впрочем губернаторам пришлось отчитаться и ходе о заготовке кормов — глава государства опасается, чтобы зимой опять не пришлось бороться с падежом скота, сообщает сайт президента.