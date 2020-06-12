На «Славянском базаре» откроют звезду Филиппа Кирокорова? Она обойдется более 2000 долларов

Сяржук Серабро • 12/6/20 14:27 • Культура

Городской центр культуры разместил заказ на изготовление именной плиты для Площади звезд «Славянского базара в Витебске». Чье же имя на ней будет?



Новая звезда для аллеи у Летнего амфитеатра приобретается по процедуре закупки из одного источника. Плиту размером 0,9х0,9 метра должны изготовить из гранита BlackGalaxy толщиной 30 миллиметров.

Приобретается эта именная плита за счет городского бюджета, Витебску она обойдется в 5400 рублей, что на данный момент эквивалентно примерно 2250 долларам.

Теперь самое интересное — чье же имя выбьют на звезде? Центр культуры «Витебск» сохраняет тайну и в документации о закупке указано лишь то, что имя и фамилия будут выполнены из 14 металлических букв толщиной 12 миллиметров, как и символ скрипичного ключа в виде василька.

Пот таким вводным угадать будущего лауреата практически невозможно. Однако на эскизе плиты видно, что имя состоит из 6 букв, а фамилия — из 8. Теперь остается найти в программе «Славянского базара-2020» российскую поп-звезду, чьи имя и фамилия подходят к этому кроссворду, и кто примет участие в гала-концерте открытия.

В результате мы видим, что Филипп Киркоров идеально ложится в сетку. Так что с большой вероятность можно предположить, что звезда будет в его честь. Король российской эстрады в этом году даст в Летнем амфитеатре сольный концерт еще до официального открытия фестиваля, а затем выступит на гала-концерте, который обычно посещает Лукашенко.

Напомним, что на Площади звезд у главной сценической площадки «Славянского базара в Витебске» устанавливают плиты с именами лауреатов специальной премии «Через искусство — к миру и взаимопониманию», которую Александр Лукашенко вручает с 2005 года.

В прошлом году во время фестиваля в Витебске была открыта звезда Народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой.