Наглядную агитацию МЧС украли с «безопасной остановки» в Витебске. Объявлена награда за информацию о вандалах

• 12/6/20 11:38 • Здарэнні

Милиция разыскивает вандалов, похитивших часть агитационных материалов МЧС с остановочного павильона в Билево. Объявлена награда за информацию о них.
Наглядную агитацию МЧС украли с «безопасной остановки» в Витебске. Фото УВД Витебского облисполкома

В ночь с 7 на 8 июня неизвестные на одной из остановок общественного транспорта на Московском проспекте оторвали и унесли три фрагмента агитационного декора: два с рисунками и один с текстом. На так называемой «безопасной остановке» была размещена информация о безопасном поведении и действиях в экстренных случаях для детей.

Отделения милиции «Билево» Первомайского РОВД просит очевидцев преступления либо тех, кому что-либо известно о судьбе похищенного, позвонтить по телефонам:

  • 8 (2012) – 37-61-02;
  • +375-29-711-53-16 (МТС);
  • +375-29-310-40-02 (А1);
  • +375-29-603-56-74 (Life);
  • 102.

Правоохранительные органы гарантируют анонимность и вознаграждение.

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