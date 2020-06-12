Наглядную агитацию МЧС украли с «безопасной остановки» в Витебске. Объявлена награда за информацию о вандалах

Зоя Машэка • 12/6/20 11:38 • Здарэнні

Милиция разыскивает вандалов, похитивших часть агитационных материалов МЧС с остановочного павильона в Билево. Объявлена награда за информацию о них.



В ночь с 7 на 8 июня неизвестные на одной из остановок общественного транспорта на Московском проспекте оторвали и унесли три фрагмента агитационного декора: два с рисунками и один с текстом. На так называемой «безопасной остановке» была размещена информация о безопасном поведении и действиях в экстренных случаях для детей.

Отделения милиции «Билево» Первомайского РОВД просит очевидцев преступления либо тех, кому что-либо известно о судьбе похищенного, позвонтить по телефонам:

8 (2012) – 37-61-02;

+375-29-711-53-16 (МТС);

+375-29-310-40-02 (А1);

+375-29-603-56-74 (Life);

102.

Правоохранительные органы гарантируют анонимность и вознаграждение.