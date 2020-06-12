Наглядную агитацию МЧС украли с «безопасной остановки» в Витебске. Объявлена награда за информацию о вандалах
Милиция разыскивает вандалов, похитивших часть агитационных материалов МЧС с остановочного павильона в Билево. Объявлена награда за информацию о них.
В ночь с 7 на 8 июня неизвестные на одной из остановок общественного транспорта на Московском проспекте оторвали и унесли три фрагмента агитационного декора: два с рисунками и один с текстом. На так называемой «безопасной остановке» была размещена информация о безопасном поведении и действиях в экстренных случаях для детей.
Отделения милиции «Билево» Первомайского РОВД просит очевидцев преступления либо тех, кому что-либо известно о судьбе похищенного, позвонтить по телефонам:
- 8 (2012) – 37-61-02;
- +375-29-711-53-16 (МТС);
- +375-29-310-40-02 (А1);
- +375-29-603-56-74 (Life);
- 102.
Правоохранительные органы гарантируют анонимность и вознаграждение.
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