Горячую линию по вопросам ЖКХ проведет КГК Витебской области

ННВ • 13/6/20 23:54 • Падзеі

С 16 по 17 июня Комитет госконтроля Витебской области будет проводить «горячую линию» для жителей региона по вопросам, связанным с ЖКХ.



Анализ поступающих в КГК обращений показывает, что проблемные вопросы в сфере ЖКХ решаются недостаточно оперативно. Со стороны населения периодически возникают обоснованные нарекания о ненадлежащем и несвоевременном решении проблем при оказании жилищно-коммунальных услуг.

Например, в этом году после вмешательства госконтроля области двум гражданам уменьшили плату за услуги водоснабжения и водоотведения. Она была начислена в излишнем размере из-за использованием гражданами приборов учета с истекшим сроком поверки по вине организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

В настоящее время областным Комитетом государственного контроля проводится мониторинг по вопросам оперативного и всестороннего рассмотрения обращений гражданам в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Горячая линия» проводится для изучения мнения о качестве рассмотрения обращений по вопросам, касающимся сферы ЖКХ, полноты и своевременности исполнения заявок, поступивших в единые диспетчерские службы, а также своевременном реагировании исполнительных органов власти и организаций ЖКХ на критические замечания и конструктивные предложения о совершенствовании работы отрасли, сообщает сайт КГК.

Звонить на «горячую линию» можно с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефону 8 (0212) 376178.