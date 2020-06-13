Обязательное ношение масок в магазина их транспорте ввели в Браславском районе — там ухудшилась эпидемиологическая ситуация COVID-19

ННВ • 13/6/20 15:38 • Здароўе

Посетителей без масок не будут обслуживать в магазинах Браславского района, а продавцов отгородят экранами — в регионе принимают дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.



Комплекс дополнительных мер, которые направлены на профилактику и снижение распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, вводится согласно решению Браславского районного исполнительного комитета, пишет газета «Браслаўская звязда».

Это решение обязывает население использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) на объектах и в организациях Браславского района (магазины, аптеки, отделение банков, связи, почты, транспорт и прочие объекты массового пребывания людей). При этом запрещается обслуживать посетителей, которые будут без масок.

Кроме того в таких местах вводится ограничение на количество одновременно находящихся посетителей — на одного человека должно приходиться не менее 10 квадратных метров площади.

Для защиты контролеров-кассиров и продавцов на их рабочих местах рекомендуют установить прозрачные экраны. Либо же владельцы торговых точек должны обеспечить персонал индивидуальными защитными щитками.

Также вводятся технические перерывы в режим работы торговых объектов (продовольственной не продовольственной группы), объектов общественного питания, бытового обслуживания, аптек, отделений банков, связи, почты и других объектов для проветривания и проведения уборки помещений с применением дезинфицирующих средств.

В садиках и яслях запретили переформирование групп при сокращении численности воспитанников — работу воспитателей и помощников воспитателя должны обеспечить в рамках группы.

Эти дополнительные мероприятия будут действовать во время эпидемиологического неблагополучия.

— Принимаемые меры обусловлены ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. И направлены они в первую очередь на дополнительную защиту тех, кто работает с большим потоком людей, — приводит издание слова главного санитарного врача Браславского района Ольги Рудаковой.

Последний раз статистика заболеваемости коронавирусной инфекций по Браславскому району обновлялась 28 мая, причем были опубликованы данные за 25 мая. Тогда в регионе насчитывалось 29 случаев заражения коронавирусом, причем 14 пациентов на тот момент уже выздоровели.