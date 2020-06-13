В Городокском районе зафиксировано 177 случаев заражения коронавирусом, отмечается снижение активных случаев

• 13/6/20 0:11 • Здароўе

177 человек достигло общее количество заразившихся коронавирсной инфекцией в Городокском районе.
Пациент с подозрением на коронавирус в транспортировочном изолирующем боксе, Витебск / Coronavirus patient in a sealed plastic medical isolation box for transporting in Vitebsk, Belarus. Фото Сергея Серебро / Photo Serge Serebro

За неделю зафиксировано 12 новых случаев, на предыдущей же неделе заболели 25 человек.

По информации районного штаба по предотвращению завоза и распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом в Городокском районе уже выздоровели 126 человек. Таким образом, в регионе сейчас 51 активный случай COVID-19, если не было летальных исходов. Неделю назад их было 69.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 