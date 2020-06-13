Виктор Николайкин проведет дистанционный прием. Что вы у него спросили бы?

• 13/6/20 13:15 • Грамадства

16 июня Виктор Николайкин проведет дистанционный прием граждан по личным вопросам.
Виктор Николайкин на встрече с горожанами. Фото Сергея Серебро

Похоже, это первый прием, который бывший мэр Витебска будет проводить в качестве депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Витебскому-Горьковскому избирательному округу № 17.

Прием будет проходить с 15:00 до 17:00 часов. Для того, чтобы побеседовать с господином Николайкиным необходимо предварительно записаться по телефонам (8-0212) 26-22-91 или (+37533) 385-45-15, сообщает сайт горисполкома.

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