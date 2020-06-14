Четырехлетняя девочка пропала в Браславском районе, ее искали даже пограничники

Іван Дзедушкін • 14/6/20 13:44 • Здарэнні

13 июня в деревне Милашки Браславского района пропала маленькая девочка. Как ее удалось найти?



Сообщение об исчезновении четырехлетнего ребенка спасатели получили в 13:10. Для спасения пропавшей девочки создали поисковую группу из милиционеров, пожарных, работников ОСВОД и даже пограничников. Естественно, искали малышку и сельчане.

Спустя более часа поисков местным жителям удалось отыскать потерявшегося ребенка. Обнаруженная девочка чувствовала себя хорошо и в медицинской помощи не нуждалась, сообщается пресс-службой МЧС.