Четырехлетняя девочка пропала в Браславском районе, ее искали даже пограничники

• 14/6/20 13:44 • Здарэнні

13 июня в деревне Милашки Браславского района пропала маленькая девочка. Как ее удалось найти?
Плачущая девочка, ребенок плачет. Фото pixabay.com

Сообщение об исчезновении четырехлетнего ребенка спасатели получили в 13:10. Для спасения пропавшей девочки создали поисковую группу из милиционеров, пожарных, работников ОСВОД и даже пограничников. Естественно, искали малышку и сельчане.

Спустя более часа поисков местным жителям удалось отыскать потерявшегося ребенка. Обнаруженная девочка чувствовала себя хорошо и в медицинской помощи не нуждалась, сообщается пресс-службой МЧС.

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