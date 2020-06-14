Легковушка снесла торговый павильон в Лепеле, пострадали два человека

ННВ • 14/6/20 14:24 • Здарэнні

Ночью 14 июня легковой автомобиль «Opel Omega» врезался в магазин на Деповской улице в Лепеле, пассажир оказался заблокирован в салоне.

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В 2:15 спасателям позвонили из милиции и попросили помощи в извлечении водителя из поврежденного автомобиля. Как оказалось после столкновения с торговым павильоном водитель «Opel» смог выбраться из авто, а его пассажира зажало в салоне.

Спасатели при помощи специального аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавшего пассажира. Его, а также водителя доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщается МЧС.