Легковушка снесла торговый павильон в Лепеле, пострадали два человека

• 14/6/20 14:24 • Здарэнні

Ночью 14 июня легковой автомобиль «Opel Omega» врезался в магазин на Деповской улице в Лепеле, пассажир оказался заблокирован в салоне.
Легковушка снесла торговый павильон в Лепеле, пострадали два человека. Фото МЧС!--more-->

В 2:15 спасателям позвонили из милиции и попросили помощи в извлечении водителя из поврежденного автомобиля. Как оказалось после столкновения с торговым павильоном водитель «Opel» смог выбраться из авто, а его пассажира зажало в салоне.

Легковушка снесла торговый павильон в Лепеле, пострадали два человека. Фото МЧС

Спасатели при помощи специального аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавшего пассажира. Его, а также водителя доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщается МЧС.

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