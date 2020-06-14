С завтрашнего дня в Витебске любой может сдать анализ на коронавирус за деньги

Зоя Машэка • 14/6/20 22:52 • Здароўе

Тестирование на COVID-19 основе начнут выполнять в Витебске с 15 июня, пройти его может любой желающий.



Пройти экспресс-тестирование по определению антител к SARS-CoV-2 можно прямо в центре города — в Витебском областном диагностическом центре.

Тестирование в ВОДЦ будут выполнять с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00. Записаться на анализ можно по телефонам 42-55-54, 42-63-69 или на сайте центра по электронной записи.

Сдавать анализ следует натощак, а приходить в диагностический центр в маске и перчатках, а также обязательно с паспортом, сообщается на сайте медучреждения.

Белорусу тест обойдется в 21 рубль 80 копеек, иностранцу придется заплатить дороже — 37 рублей 80 копеек.

Вход для выполнения экспресс-тестов в лечебно-диагностическое отделение расположен справа от центрального входа диагностический центр.