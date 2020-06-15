Свыше 300 заражений коронавирусом зафиксировано в Глубокском районе

• 15/6/20 16:16 • Здароўе

Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Глубокском районе достигло 311, в активной фазе заболевание у 149 человек.
Пациент с подозрением на коронавирус в транспортировочном изолирующем боксе, Витебск / Coronavirus patient in a sealed plastic medical isolation box for transporting in Vitebsk, Belarus. Фото Сергея Серебро / Photo Serge Serebro

Такие статистические данные на 15 июня приводит газета «Вестник Глыбоччыны», ссылаясь на оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории Глубокского района.

Согласно этой информации 23 пациента с коронавирусной инфекцией лечатся от пневмонии в условиях стационара. 162 жителя района уже вылечились от этой болезни.

Предыдущие данные по эпидемиологической ситуации в Глубокскому районе имеются только за 25 мая, тогда в регионе было зафиксировано 172 случая COVID-19 (рост в 1,8 раза) и только 52 активных случая (рост в 2,87 раза).

Всего в Беларуси зарегистрировано 54 680 случаев заболевания COVID-19. По данным Минздрава 30 420 пациентов уже выздоровели, умерли 312 человек, заразившихся коронавирусом.

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