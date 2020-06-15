Свыше 300 заражений коронавирусом зафиксировано в Глубокском районе

ННВ • 15/6/20 16:16 • Здароўе

Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Глубокском районе достигло 311, в активной фазе заболевание у 149 человек.



Такие статистические данные на 15 июня приводит газета «Вестник Глыбоччыны», ссылаясь на оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории Глубокского района.

Согласно этой информации 23 пациента с коронавирусной инфекцией лечатся от пневмонии в условиях стационара. 162 жителя района уже вылечились от этой болезни.

Предыдущие данные по эпидемиологической ситуации в Глубокскому районе имеются только за 25 мая, тогда в регионе было зафиксировано 172 случая COVID-19 (рост в 1,8 раза) и только 52 активных случая (рост в 2,87 раза).

Всего в Беларуси зарегистрировано 54 680 случаев заболевания COVID-19. По данным Минздрава 30 420 пациентов уже выздоровели, умерли 312 человек, заразившихся коронавирусом.