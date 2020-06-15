В Верхнедвинском районе ГАИ задержала «спиртовоз»

Іван Дзедушкін • 15/6/20 14:15 • Здарэнні

Микроавтобус, в котором перевозилось 112 литра спиртосодержащей жидкости, сотрудники ГАИ задержали 13 июня у деревни Чапаевская Верхнедвинского района.



26-летний житель Миорского района «Mercedes-Benz 316D» не смог предоставить инспекторам необходимые документы на груз. В результате три десятка канистр со спиртосодержащей жидкостью у него изъяли, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Милиция отмечает, что молодой человек не в первый раз попадает в их поле зрения в связи с нелегальной перевозкой спирта.