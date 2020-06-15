Витебский областной фонд соцзащиты потратит 35 000 рублей на газеты

• 15/6/20 15:20 • Эканоміка

На подписку на периодические издания Витебское областное управление Фонда социальной защиты населения потратит 35 000 рублей.
Старые газеты. Фото pixabay.com

Выписываются газеты на все районные отделы и сектора. Обычно это три издания: национальное, областная газета «Витебские вести» и районная газета.

Среди центральных газет выписывают «Рэспубліку», «СБ. Беларусь сегодня» и «Экономическая газета», которую иногда добавляют к обычному набору.

Собственно областное управление выписывает гораздо больший набор прессы, в который входит ряд специализированных изданий.

Общая стоимость выписываемых на два полугодия периодических изданий, согласно информации электронного аукциона составляет 35 000 рублей. Финансируется закупка из республиканского бюджета.

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2 каментарыя

  1. Direktooor  
    15/Чэрвень/2020 у 17:28

    Очередной распил

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  2. Сяржук Серабро  
    16/Чэрвень/2020 у 11:20 1

    В статье были ошибочно указаны вид закупки (из одного источника вместо электронного аукциона) и срок подписки (одно полугодие вместо двух). Сейчас текст приведен в соответствие с информацией на сайте госзакупок.

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