Витебский областной фонд соцзащиты потратит 35 000 рублей на газеты

Сяржук Серабро • 15/6/20 15:20 • Эканоміка

На подписку на периодические издания Витебское областное управление Фонда социальной защиты населения потратит 35 000 рублей.



Выписываются газеты на все районные отделы и сектора. Обычно это три издания: национальное, областная газета «Витебские вести» и районная газета.

Среди центральных газет выписывают «Рэспубліку», «СБ. Беларусь сегодня» и «Экономическая газета», которую иногда добавляют к обычному набору.

Собственно областное управление выписывает гораздо больший набор прессы, в который входит ряд специализированных изданий.

Общая стоимость выписываемых на два полугодия периодических изданий, согласно информации электронного аукциона составляет 35 000 рублей. Финансируется закупка из республиканского бюджета.