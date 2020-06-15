Витебский областной фонд соцзащиты потратит 35 000 рублей на газеты
На подписку на периодические издания Витебское областное управление Фонда социальной защиты населения потратит 35 000 рублей.
Выписываются газеты на все районные отделы и сектора. Обычно это три издания: национальное, областная газета «Витебские вести» и районная газета.
Среди центральных газет выписывают «Рэспубліку», «СБ. Беларусь сегодня» и «Экономическая газета», которую иногда добавляют к обычному набору.
Собственно областное управление выписывает гораздо больший набор прессы, в который входит ряд специализированных изданий.
Общая стоимость выписываемых на два полугодия периодических изданий, согласно информации электронного аукциона составляет 35 000 рублей. Финансируется закупка из республиканского бюджета.
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2 каментарыя
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15/Чэрвень/2020 у 17:28
Очередной распил
16/Чэрвень/2020 у 11:20 1
В статье были ошибочно указаны вид закупки (из одного источника вместо электронного аукциона) и срок подписки (одно полугодие вместо двух). Сейчас текст приведен в соответствие с информацией на сайте госзакупок.