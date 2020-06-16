Экскаваторы продолжают работать на месте гостиницы Брози, где жила жена Шагала

Сяржук Серабро • 16/6/20 0:21 • Культура

В центре Витебска началась прокладка траншеи под теплотрассу вдоль северной стены кафе «Альгерд», она проходит по территории, где располагалась гостиница Брози.



Как видно из присланных «ННВ» снимков, сейчас прокапывают траншею от улицы Ленина в сторону Двины. Она проходит чуть севернее кафе «Альгерд» и примерно на одной линии с южной стеной здания №2 на улице Толстого.

Если прочертить ее линию на немецких аэрофотоснимках 1941 года, то видно, что траншея пересекает крыло дома Витенберга, располагавшееся вдоль современной улицы Ленина (тогда Смоленской улицы) и доходит до атриума здания.

Напомним, что в конце мая на берегу Витьбы в центре Витебска, где располагался ряд исторических зданий, начали прокладывать траншею для теплотрассы. При этом были открыты своды подвальной части здания, предположительно XVIII века, которые просто уничтожили.

Позже, на углу улиц Толстого и Пушкина, когда зачем-то понадобилось изменить направление старой траншеи, разрыли фундамент дома статского советника Николая Карловича фон Теше. Об этом в городском чате сообщил архитектор Глеб Орловский.

Безусловно, эти здания давно разрушены по разным причинам, а их остатки зарыты предыдущими поколениями руководителей Витебска. Нынешняя же плеяда градоначальников, похоже, старается упорно не замечать уничтожения хранящихся под землей руин древнего Витебска. Ведь, как известно, развалины не греют теплые кресла, в отличие от теплотрассы…