Тело убитой студентки нашли на берегу Двины в Новополоцке

Іван Дзедушкін • 16/6/20 13:39 • Крымінал

Спустя сутки поисков 16-летнюю девушку, пропавшую из общежития одного из учебных заведений Новополоцка, нашли убитой на берегу Двины.



11 июня воспитатель обратился в милицию, когда девушка не вернулась в общежитие после 22:00. Вечером 12 июня тело студентки нашли милиционеры на берегу реки.

Место происшествия осмотрела следственно-оперативна группа, которая изъяла различные предметы и объекты. Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинская экспертизу, сообщила «ННВ» официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Однако, поскольку Новополоцким городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 УК «Убийство», очевидно, что смерть студентки носила криминальный характер.

Сейчас следователи и сотрудники милиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе правоохранители отрабатывают подозреваемых, которые могут быть причастны к убийству девушки.