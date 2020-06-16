Тело убитой студентки нашли на берегу Двины в Новополоцке

• 16/6/20 13:39 • Крымінал

Спустя сутки поисков 16-летнюю девушку, пропавшую из общежития одного из учебных заведений Новополоцка, нашли убитой на берегу Двины.

11 июня воспитатель обратился в милицию, когда девушка не вернулась в общежитие после 22:00. Вечером 12 июня тело студентки нашли милиционеры на берегу реки.

Место происшествия осмотрела следственно-оперативна группа, которая изъяла различные предметы и объекты. Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинская экспертизу, сообщила «ННВ» официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Место на Двине, где было обнаружено тело девушки. Фото СК

Однако, поскольку Новополоцким городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 УК «Убийство», очевидно, что смерть студентки носила криминальный характер.

Сейчас следователи и сотрудники милиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе правоохранители отрабатывают подозреваемых, которые могут быть причастны к убийству девушки.

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