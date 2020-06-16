Уже свыше 400 человек заразились коронавирусом в Полоцком районе, более чем в 2 раза выросло количество активных случаев

Сяржук Серабро • 16/6/20 12:03 • Здароўе

407 случаев COVID-19 зафиксировано в Полоцке и Полоцком районе с начала года, количество активных случаев за неделю выросло вдвое.



По состоянию на 8 июня число заразившихся составляло 259 человек, таким образом за семь дней их стало больше в 1,57 раза. Как сообщает «Полацкі веснік», в районе выздоровел 181 пациент, то есть в активной фазе коронавирусная инфекция у 226 человек, что в 2,26 раза больше чем неделю назад.

В Новополоцке 8 июня количество зафиксированных случаев COVID-19 достигло 396, так что на Полоччине общее число случаев заражения коронавирусом уже превысило 800 человек. Если же динамика заболеваемости в Новополоцке была такая же, как и соседнем городе, то на Полоччине может насчитываться свыше 1000 случаев коронавирусной инфекции.