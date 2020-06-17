Четыре года проигрывал чужие деньги — в Глубоком арестовали игромана, который выманивал средства у знакомых, чтобы делать ставки

Іван Дзедушкін • 17/6/20 11:43 • Крымінал

Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено 36-летнему жителю Полоцка, который выманивал деньги у знакомых и проигрывал их. Молодой человек заключен под стражу.



Следователи уже установили 17 эпизодов его мошеннических действий. Правда, сумма ущерба значительно уменьшилась — если в апреле ее оценивали в 260 000 рублей, то сейчас уже только в 122 000.

С 2016 года глубочанин под различными предлогами брал взаймы у знакомых деньги. На допросе обвиняемый признался следователям, что на эти средства он делал ставки в букмекерских конторах и надеялся на крупный выигрыш. Якобы он хотел рассчитаться с долгами с выигрыша, но выигранные деньги снова ставил на тотализатор.

Иногда молодой человек возвращал часть долга своим кредиторам, но для этого брал взаймы у других людей еще большие суммы.

В результате жителю Глубокого предъявлено обвинение по части 4 статьи 209 УК, его заключили под стражу, об этом «ННВ» сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

У следователей имеются основания полагать, что жертва мошеннических действий может быть больше. Если Вы пострадали от действий изображенного на фото мужчины, просим сообщить об этом по телефонам: (80212) 46-20-63, 46-20-58 или по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 399 80 44 (круглосуточно).