Как бобр попал в колодец ливневки? Животное обнаружили строители в Барани

ННВ • 17/6/20 12:41 • Экалогія

Открытый ливневый колодец на стройке стал ловушкой для бобра в Барани. Рассказываем, как его спасали.



В этом городке в Оршанском районе идут работы по реконструкции стадиона, в том числе делают ливневую канализацию.

На днях строители, придя утром на работу, обнаружили в одном из забетонированных колодцев бобра внушительных размеров. Набросав зверьку свежих веток, чтобы не умер с голоду, рабочие стали думать как вызволять «коллегу».

Они вызвали на место представителя инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. После совещаний со специалистами, в конце концов, решили просить помощи у спецавтобазы, чтобы те прислали бригаду, занимающуюся отловом животных.

На бобра накинули сачок и вытащили из колодца. Когда животное освободили из сетки, оно резво побежало в реку Адров, сообщает «Аршанская газета».