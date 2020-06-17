Смотрящего за Оршей задержали по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Оперативное видео

Іван Дзедушкін • 17/6/20 13:18 • Крымінал

Сотрудниками 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД задержан 36-летний житель Орши, который в криминальном мире имеет статус «смотрящего за городом». Авторитета подозревают в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве.



Дело в том, что некоторое время назад к мужчине обратился молодой человек с просьбой помочь «откосить» от армии. Мужчина согласился помочь и потребовал у парня 500 долларов, якобы для взятки сотрудникам военкомата. Призывник заплатил, а потом еще и привел знакомого, который также передал деньги криминальному авторитету, чтобы не служить.

Однако вскоре обоих парней призвали в армию, где они поняли, что их жестоко обманули. После этого военнослужащие написали заявления в милицию.

В итоге оперативники поймали оршанца с поличным после получения очередной взятки за «решение» аналогичного вопроса. Выяснилось, что деньги для военных подозреваемый присвоил себе и потратил на собственные нужды, сообщает пресс-служба МВД.

В отношении «смотрящего за Оршей» в результате возбудили уголовные дела за подстрекательство к даче взятки и мошенничество. Сейчас он находится под арестом.